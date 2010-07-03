Первую партию незарегистрированных лекарств ввезут в РФ в октябре

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ФГУП "Московский эндокринный завод" получил разрешение на ввоз в страну 11 тысяч упаковок лекарств для детей с хроническими заболеваниями.

Первая партия препаратов поступит в октябре и будет рассчитана на год. Далее российские фармацевтические предприятия рассчитывают наладить производство части таких медикаментов.

"Сегодня председателем правительства Дмитрием Медведевым подписано распоряжение для обеспечения детей теми препаратами, которые не производятся в РФ или производятся, но пока не в тех лекарственных формах, которые необходимы для детей, страдающих хроническими недугами", – цитирует ТАСС вице-премьера Татьяну Голикову.

Ранее власти распорядились выделить из резервного фонда 26,2 миллиона рублей на закупку четырех лекарств, три из которых зарегистрированы в стране, но не в тех формах, которые нужны. Распределяться лекарства будут на основе заявок, полученных из регионов.

Компания "Санофи", которая производит "Фризиум", в течение месяца подаст заявление на регистрацию препарата в России. Процедура будет проходить в ускоренном режиме без клинических исследований, поскольку этот препарат уже более 20 лет находится в обращении.

Директор хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что за прошедший месяц в России из-за отсутствия необходимых им незарегистрированных иностранных лекарств умерли восемь тяжелобольных детей. По ее словам, разовая закупка проблему не решит – важно обеспечить бесперебойные поставки и зарегистрировать препараты в России. Мониава подчеркнула, что родители тяжелобольных детей и дальше будут нелегально покупать незарегистрированные лекарства, поскольку дети не перетерпят до октября, а отменять препараты нельзя.

В августе в Москве задержали женщину при получении на почте лекарства для тяжелобольного ребенка. Врачи назначили ему "Фризиум". 19 августа прокуратура отменила возбуждение уголовного дела по факту ввоза зарубежного препарата. Материалы проверки направили на дополнительную процессуальную проверку в московскую таможню. Контролировать проверку будет Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

