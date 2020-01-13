На закупку лекарств для тяжелобольных детей выделят до 22 млн рублей

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал поручение о выделении до 22 миллионов рублей на закупку иностранных лекарств для тяжело больных детей. Речь идет в том числе о "Фризиуме", передает ТАСС.
"Я подписал поручение о том, чтобы выделить из резервного фонда правительства до 22 миллионов рублей на дополнительную закупку за рубежом ряда лекарств, которые нужны для лечения детей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Речь идет о восьми незарегистрированных в нашей стране лекарственных формах ряда специальных препаратов, таких как фризиум так называемый, или клобазам, и некоторых других", – сообщил Медведев на совещании с вице-премьерами.
Он уточнил, что аналогичные меры предпринимались и в прошлом году для помощи больным детям, нуждающимся в психотропных лекарственных препаратах, которые не выпускают в РФ.
Осенью "Московский эндокринный завод" получил разрешение на ввоз в страну 11 тысяч упаковок лекарств для детей с хроническими заболеваниями. Первая партия рассчитана на год. Вторую партию лекарственного препарата "Фризиум" на 600 детей доставят в первом квартале 2020 года, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава рассказала, что в Москве начали выдавать "Фризиум" для детей. В Подмосковье выдачей занимается государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Психоневрологическая больница для детей с поражением ЦНС с нарушением психики".
Минздрав также готовит памятку для родителей тяжелобольных детей о том, как получить лекарства, не зарегистрированные в России.
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