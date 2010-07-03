"Фризиум" начнут выдавать в столице с 30 октября

В столице с 30 октября начнут выдавать препарат "Фризиум" для детей, сообщила директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава.

"В Москве детям будут выдавать препарат "Фризиум" начиная с утра среды в аптеках Центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы. Обзванивать родителей и приглашать получать препарат будет дирекция департамента здравоохранения", – написала Мониава в Facebook.

По ее словам, в Подмосковье выдавать препарат будет государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Психоневрологическая больница для детей с поражением ЦНС с нарушением психики".

Глава департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина ранее сообщила, что Минздрав готовит памятку для родителей тяжелобольных детей о том, как получить лекарства, не зарегистрированные в России. В памятках есть информация для родителей тяжелобольных детей, которым назначены не зарегистрированные в России лекарства.

Ранее сообщалось, что "Московский эндокринный завод" получил разрешение на ввоз в страну 11 тысяч упаковок лекарств для детей с хроническими заболеваниями. Первая партия поступит в октябре. Она рассчитана на год.

В августе в Москве задержали женщину при получении на почте лекарства для тяжелобольного ребенка. Врачи назначили ему "Фризиум". 19 августа прокуратура отменила возбуждение уголовного дела по факту ввоза зарубежного препарата. Материалы проверки направили на дополнительную процессуальную проверку в московскую таможню. Контролировать проверку будет Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Аналогичная ситуация произошла в июле. Мать тяжелобольного мальчика Елена Боголюбова получила посылку с запрещенным препаратом на почте в Москве, но не смогла предъявить рецепт на "Фризиум". Лекарство изъяли, а женщина была задержана.

