Минздрав сообщил о выдаче разрешений на получение "Фризиума"

Фото: depositphotos/Manka

Министерство здравоохранения России готовит памятку для родителей тяжелобольных детей о том, как получить лекарства, незарегистрированные в России. Об этом сообщила глава департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина.

"Поскольку министерство разрабатывает памятку для родителей, то проблема разнесена на два уровня: один – это для тех пациентов, по которым врачебные комиссии уже прошли, и те, которые поступают, которым будет требоваться еще такое назначение терапии и продолжение", – передает ее слова ТАСС.

В памятках есть информация для родителей тяжелобольных детей, которым назначены незарегистрированные в России лекарства. Максимкина отметила, что у незарегистрированных препаратов есть риски и для родителей, и для врачей, так как они не проходят проверку качества, и нет параметров, по которым их можно проверить. Согласно одному из пунктов памятки, родители тяжелобольных детей получают информированное согласие и подписываются под тем, что препарат не проходил проверку качества.

510 детей, которые были заявлены благотворительными фондами, получили разрешение на получение "Фризиума", передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что "Московский эндокринный завод" получил разрешение на ввоз в страну 11 тысяч упаковок лекарств для детей с хроническими заболеваниями. Первая партия поступит в октябре. Она рассчитана на год.

