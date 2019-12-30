Фото: скриншот телеканала Москва 24
Вторую партию лекарственного препарата "Фризиум" на 600 детей доставят в первом квартале 2020 года, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала Россия 24.
"Второй список – еще 600 детей, которые должны получить эти препараты до момента их регистрации. По нашим данным, в первом квартале все препараты будут привезены и переданы регионам для передачи пациентам", – заявила Скворцова.
Она также сообщила, что по итогам 10 месяцев удалось увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 73,4 года. Такие показатели являются больше на полгода, чем было по результатам 2018 года, благодаря тому, что число смертей сократилось более чем на 29 тысяч, уточнила Скворцова.
Кроме того, она сообщила, что уходящий год был значимым для решения лекарственных вопросов. По данным Скворцовой, на рынке находится 14,5 тысячи международных лекарственных наименований лекарств, в этом году удавалось "держать стабильными цены", максимальное повышение составило 4,5–4,7%.
Она отметила, что дефицит наблюдался только по пяти лекарствам. По ее словам, уход некоторых лекарств с рынка позволил разобраться в причинах этого.
Осенью "Московский эндокринный завод" получил разрешение на ввоз в страну 11 тысяч упаковок лекарств для детей с хроническими заболеваниями. Первая партия рассчитана на год.
Директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава рассказала, что с 30 октября в Москве начали выдавать "Фризиум" для детей. В Подмосковье выдачей занимается государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Психоневрологическая больница для детей с поражением ЦНС с нарушением психики".
Минздрав также готовит памятку для родителей тяжелобольных детей о том, как получить лекарства, не зарегистрированные в России. Схемы будут отличаться для семей, где уже прошли врачебную комиссию, и для тех, кому процедура еще только предстоит.
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