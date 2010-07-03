Минздрав сообщил дату окончания экспертизы "Фризиума"

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Экспертиза "Фризиума" может завершиться к марту 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елену Максимкину.

"Производитель подал заявление на регистрацию. 10 октября началась экспертиза, в декабре будут сданы образцы, после этого в течение трех месяцев экспертиза завершится", – рассказала Максимкина, уточнив, что на регистрацию препарата подала документы компания "Санофи".

Глава департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России ранее сообщила, что Минздрав готовит памятку для родителей тяжелобольных детей о том, как получить лекарства, не зарегистрированные в России. В памятках есть информация для родителей тяжелобольных детей, которым назначены не зарегистрированные в России лекарства.

До этого сообщалось, что "Московский эндокринный завод" получил разрешение на ввоз в страну 11 тысяч упаковок лекарств для детей с хроническими заболеваниями. Она рассчитана на год.



В Москве начали выдавать иностранные лекарства "Фризиум"

В октябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о расширении списка жизненно необходимых лекарств. Теперь со следующего года в списке будут значиться 758 препаратов.

Медведев добавил, что список расширится и для льготных категорий групп людей, в него войдут дорогостоящие препараты для людей с орфанными заболеваниями. Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, список расширится на 23 позиции, еще одно лекарство будет заменено.

В августе в Москве задержали женщину при получении на почте лекарства для тяжелобольного ребенка. Врачи назначили ему "Фризиум". 19 августа прокуратура отменила возбуждение уголовного дела по факту ввоза зарубежного препарата. Материалы проверки направили на дополнительную процессуальную проверку в московскую таможню. Контролировать проверку будет Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Аналогичная ситуация произошла в июле. Мать тяжелобольного мальчика Елена Боголюбова получила посылку с запрещенным препаратом на почте в Москве, но не смогла предъявить рецепт на "Фризиум". Лекарство изъяли, а женщина была задержана.

