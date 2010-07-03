Медведев заявил о расширении списка жизненно необходимых лекарств

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Список жизненно необходимых лекарственных препаратов с начала 2020 года увеличится. Теперь в списке будут значиться 758 препаратов. Данное распоряжение подписал Дмитрий Медведев.

Премьер-министр рассказал, что власти постоянно работают над тем, чтобы лекарства соответствовали всем необходимым требованиям, отметив, что в перечень жизненно необходимых лекарств войдут самые современные и эффективные препараты. Он также добавил, что список расширится и для льготных категорий групп людей, в него войдут дорогостоящие препараты для людей с орфанными заболеваниями, передает РИА Новости.

Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, список расширится на 23 позиции, еще одно лекарство будет заменено. В него вошли восемь противоопухолевых препаратов, четыре препарата от бронхиальной астмы, три антибиотика и противогрибковых средства, два препарата для лечения гепатита С, два препарата для лечения ревматоидного артрита и по одному препарату для лечения инсулинозависимого сахарного диабета, избытка гормона роста, псориаза, шизофрении и для диагностики МРТ.

Ранее стало известно, что министерство здравоохранения готовит законопроект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом. Единая цифровая система амбулаторного лекарственного лечения может заработать в 2022 году.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что сначала будет составлен список граждан с отдельными видами заболеваний. Она привела в пример пилотный эксперимент, который проводился в Омске.

Там пациентам, которые перенесли дорогостоящие операции на сердце и сосудах, выдавали препараты, препятствующие образованию тромбов. Также в Кирове выдавали лекарства гипертоникам. Министр подчеркнула, что в обоих случаях снизилась смертность от сосудистых заболеваний и существенно сократилось количество вызовов скорой помощи.

В июне сообщалось, что к 2023 году в России начнут производить обезболивающие препараты для оказания паллиативной помощи.

