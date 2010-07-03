В Совете Федерации оценили возможность бесплатной выдачи лекарств

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал Москве 24 предложение главы Минздрава Вероники Скворцовой о бесплатном получении жизненно необходимых лекарств, назначенных врачом. Система может заработать в 2022 году. Парламентарий положительно оценил эту инициативу, поскольку она направлена на гарантированное обеспечение лекарственными препаратами особо нуждающихся граждан.
"Это хорошая и нужная инициатива. Она экономически целесообразна и обеспечивает очень надежную систему снабжения", – считает сенатор.
Рязанский подчеркнул, что сейчас трудно сказать, насколько будет расширен перечень нуждающихся в бесплатных лекарственных препаратах. "Это надо в рабочем порядке смотреть, какие еще виды заболеваний есть. Они постоянно обновляются", – отметил он.
На вопрос о том, стоит ли повышать возрастной порог для нуждающихся в препаратах, – по первоначальному предложению бесплатными лекарствами хотят обеспечить подростков вплоть до совершеннолетия – парламентарий ответил, что взрослые люди тоже должны получать бесплатные медикаменты, если это жизненно важное лекарство.
Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения готовит законопроект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом. Единая цифровая система амбулаторного лекарственного лечения может заработать в 2022 году.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что сначала будет составлен список граждан с отдельными видами заболеваний. Она привела в пример пилотный эксперимент, который проводился в Омске. Там пациентам, которые перенесли дорогостоящие операции на сердце и сосудах, выдавали препараты, препятствующие образованию тромбов. Также в Кирове выдавали лекарства гипертоникам. Министр подчеркнула, что в обоих случаях снизилась смертность от сосудистых заболеваний и существенно сократилось количество вызовов скорой помощи.
Бесплатные медикаменты сейчас выдаются бесплатно только льготным категориям граждан. Предполагается расширить список тех, кто имеет право на бесплатные препараты или скидку на них.
Минздрав также рассматривает вариант обеспечить бесплатными лекарствами детей до 14 лет или до совершеннолетия.
В июне сообщалось, что к 2023 году в России начнут производить обезболивающие препараты для оказания паллиативной помощи. Российское производство планирует продолжать двигаться в сторону импортозамещения, отметила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.
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