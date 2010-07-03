В Госдуме хотят создать новую льготную категорию граждан

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Новую льготную категорию граждан предложили создать в Госдуме – "жертвы перестройки", сообщает RT.
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов назвал перестройку крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов жителей Советского Союза в 90-е годы. Пострадали преимущественно те, кому тогда было 25–45 лет, отметил он.
Из-за перестройки в стране упала рождаемость и возросла смертность, обратил внимание депутат. По его словам, многие "жертвы перестройки" рано ушли из жизни или тяжело заболели.
В связи с этим Чернышов считает необходимым организовать соцподдержку для этой категории россиян. В частности, их должны обеспечивать льготами и субсидиями.
Летом в Госдуме высказались за снижение подоходного налога для работающих многодетных матерей с 13 до 4 процентов. Сначала это хотят сделать в качестве эксперимента в нескольких регионах, в том числе в Хакасии, Забайкальском крае, Туве.
Осенью в парламенте Калмыкии предложили закрепить в федеральном законодательстве понятие многодетной семьи и унифицировать меры их поддержки. По документу, под многодетной следует понимать семью с тремя и более детьми. В частности, для них могут ввести скидки на оплату коммунальных услуг, обеспечить им бесплатные лекарства, учебники, а также бесплатный проезд.
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