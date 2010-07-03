В Госдуму внесли законопроект о единой поддержке многодетных семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Закрепить в федеральном законодательстве понятие многодетной семьи и унифицировать меры их поддержки предложили в парламенте Калмыкии. Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму, сообщает "Парламентская газета".

Согласно ему, под многодетной следует понимать семью с тремя и более детьми, в том числе усыновленными и принятыми под опеку (попечительство). Для таких семей хотят ввести скидки не ниже 50 процентов на оплату коммунальных услуг, обеспечить бесплатные лекарства, бесплатный проезд на городском транспорте.

Их должны обеспечивать учебниками, компенсировать средства на школьную форму. Кроме того, речь идет о бесплатном питании в учебных заведениях, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум.

В детсады их планируют принимать без очереди. Предполагается также отдых детей в оздоровительных лагерях и учреждениях лечебного и санаторного типа, льготная ипотека, а нуждающимся в улучшении жилищных условий – предоставление жилья в первоочередном порядке. Один раз в месяц дети смогут бесплатно посещать музеи, выставки и парки культуры и отдыха.

В пояснительной записке говорится, что поддержка таких семей направлена на улучшение и укрепление из социального положения. Это, в свою очередь, станет инвестицией в будущее страны, считают авторы документа.

В августе в Госдуме высказались за снижение подоходного налога для работающих многодетных матерей с 13 до 4 процентов. Льготный налоговый режим предлагают внедрить в качестве эксперимента в нескольких регионах, в том числе в Хакасии, Забайкальском крае, Туве.

Для московских многодетных семей предусмотрены разнообразные меры городской поддержки: возможность открыть семейный детский сад, соцвыплаты и субсидии, бесплатный проезд на общественном транспорте, бесплатная парковка. От уплаты транспортного налога в столице освобождается один из родителей (усыновителей) за одно ТС без ограничения мощности его двигателя.

Многодетные семьи в Москве смогут воспользоваться и новыми льготами по имущественному и земельному налогам. Рассчитывать на них смогут граждане, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет.