В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Госдуме предложили снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13 до 4 процентов.

"На начальном этапе предлагаю рассмотреть введение льготного налогового режима для одиноких многодетных матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации и лишенных выплат по потере кормильца, стабильных алиментов и части иных форм материально-имущественной поддержки", – цитирует RT депутата Виктора Зубарева.

По словам парламентария, льготный налоговый режим можно внедрить в качестве эксперимента в нескольких регионах, в том числе в Хакасии, Забайкальском крае, Туве.

Для московских многодетных семей предусмотрены разнообразные меры городской поддержки: возможность открыть семейный детский сад, социальные выплаты и субсидии, бесплатный проезд на общественном транспорте, бесплатная парковка. Кроме того, в Москве от уплаты транспортного налога освобождается один из родителей (усыновителей) за одно ТС без ограничения мощности его двигателя.

В июле стало известно, что многодетные семьи в Москве смогут воспользоваться новыми льготами по имущественному и земельному налогам. На льготы могут рассчитывать граждане, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет. Таким семьям предоставлены льготы в виде дополнительного вычета – льгота предоставляется из расчета по пять квадратных метров в квартире или комнате и по семь квадратных метров в жилом доме на каждого ребенка. Также вычет можно получить на шесть соток площади принадлежащего семье земельного участка.

