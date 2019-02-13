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09:19

В Совфеде не против освободить многодетных матерей от налогов

власть общество

09:19

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Фото: depositphotos/strelok

Идею пожизненно освободить многодетных матерей от уплаты налогов поддержал председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Он считает, что льготу стоит распространить на всю семью, передает Агентство "Москва".

Сенатор напомнил, что в России уже есть налоговые льготы, рассчитанные на многодетных матерей. "Предложение очень хорошее, оно бы помогло многодетным семьям, однако необходимо посмотреть экономические выгоды и риски", – сказал Рязанский.

В конце января в Таганроге разгорелся скандал вокруг пособия для многодетной матери. СМИ написали, что местные власти назначили семье единовременную выплату пособия в размере 47,5 рубля.

Позже глава города пояснил, что эта информация была вырвана из контекста. Он отметил, что, по областному закону, для малоимущих выплачивается разница между совокупным доходом семьи, поделенным на человека, и прожиточным минимумом. Эта разница составила 47 рублей.

власть общество

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