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15:17

Нуждающиеся семьи предложили избавить от НДФЛ

общество эксклюзив

15:17

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала Москве 24 предложение снизить подоходный налог (НДФЛ) с 13 до 4 процентов для многодетных матерей. Она поддержала инициативу, при этом добавила, что подход к социальной помощи должен быть всесторонним.

"Любая помощь нашим семьям поддерживается, но нам необходима системная политика их поддержки. Чтобы, когда мать рожает ребенка, и если вдруг кто-то из родителей теряет работу, они могли бы прокормить своих детей", – сказала эксперт.

При этом Волынец отметила, что, по ее мнению, от подоходного налога вообще следует избавить семьи, которые являются нуждающимся и проживают за чертой бедности.

Очень хотелось бы, чтобы счастливое детство наших детей не зависело от толщины кошелька родителей.
Ирина Волынец
председатель Национального родительского комитета

Ранее депутат Госдумы Виктор Зубарев выступил с инициативой снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13 до 4 процентов.

По его словам, на начальном этапе можно рассмотреть введение льготного налогового режима для одиноких многодетных матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации и лишенных выплат по потере кормильца, стабильных алиментов и части иных форм материально-имущественной поддержки.

Парламентарий добавил, что льготный налоговый режим можно внедрить в качестве эксперимента в нескольких регионах, в том числе в Хакасии, Забайкальском крае, Туве.

Для московских многодетных семей предусмотрены разнообразные меры городской поддержки: возможность открыть семейный детский сад, социальные выплаты и субсидии, бесплатный проезд на общественном транспорте, бесплатная парковка. Кроме того, в Москве от уплаты транспортного налога освобождается один из родителей (усыновителей) за одно транспортное средство без ограничения мощности его двигателя.

В июле стало известно, что многодетные семьи в Москве смогут воспользоваться новыми льготами по имущественному и земельному налогам. На льготы могут рассчитывать граждане, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет. Таким семьям предоставлены льготы в виде дополнительного вычета – льгота предоставляется из расчета по пять квадратных метров в квартире или комнате и по семь квадратных метров в жилом доме на каждого ребенка. Также вычет можно получить на шесть соток площади принадлежащего семье земельного участка.

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