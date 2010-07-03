Незарегистрированные в РФ лекарства передадут в регионы в I квартале 2020 года

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Минздрав РФ объявил, когда незарегистрированные в стране лекарства передадут нуждающимся в ним детям. Поставки медицинских препаратов в регионы запланированы на I квартал 2020 года. Об этом сообщили РИА Новости.

"Минздравом России сформирована вторая очередь детей, которым врачебной комиссией подтверждено назначение незарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов", – объяснили в ведомстве.

Ранее стало известно, что министерство здравоохранения России готовит памятку для родителей тяжелобольных детей о том, как получить лекарства, незарегистрированные в России. Схемы будут отличаться для семей, где уже прошли врачебную комиссию, и для тех, кому процедура еще только предстоит.

27 ноября сообщалось, что Правительство РФ отменило обязательную сертификацию лекарств. Согласно новым правилам, производители и импортеры должны будут предоставлять данные в Росздравнадзор напрямую.

