В РФ отменили обязательную сертификацию лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство РФ отменило обязательную сертификацию лекарств. Теперь производители и импортеры должны будут предоставлять данные в Росздравнадзор, сообщает ТАСС.

Ввод препаратов в оборот будет осуществляться на основании разрешения, выданного Росздравнадзором. Законодательные нормы вступают в силу 29 ноября.

В этом процессе будут участвовать испытательные лаборатории федеральных учреждений, которым дается право направлять образцы препаратов в другие лаборатории для оценки их качества.

Для ввода в гражданский оборот иммунобиологических лекарств создадут специальные комиссии, в которые войдут представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, фармацевтических ассоциаций и эксперты.

Ранее власти Москвы предоставили пациентам с диабетом право с 2020 года получать денежную компенсацию вместо лекарств. При этом граждане могут отказаться от компенсации и дождаться бюджетной закупки лекарства.