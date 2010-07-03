Пациенты с диабетом смогут получить денежную компенсацию за лекарства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Москвы предоставили пациентам с диабетом право с 2020 года получать денежную компенсацию вместо лекарств. Решение принято по итогам эксперимента, стартовавшего 1 марта.

По условиям нуждающиеся в редких лекарствах могут получить денежную компенсацию и самостоятельно приобрести нужные препараты. При этом граждане могут отказаться от компенсации и дождаться бюджетной закупки лекарства.

Эксперимент, в котором по состоянию на октябрь участвовали 1 756 человек, признали удачным. Компенсации выплатили на 12 019 упаковок лекарств, сумма компенсаций составила 229,23 миллиона рублей.

Граждане могут рассчитывать на компенсацию, если в день обращения к врачу необходимого препарата нет в аптечном пункте льготного отпуска.

Всего право на льготное обеспечение лекарствами имеют более 411 тысяч москвичей, больных диабетом. Ежегодно им отпускается свыше 5,2 миллиона упаковок лекарств и медицинских изделий, закупаемых на бюджетные средства.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что нововведение позволит пациентам более оперативно получать лечение и не зависеть от аптек при поликлиниках.