Пациенты с диабетом смогут получить денежную компенсацию за лекарства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пациенты с диабетом смогут получить денежную компенсацию на лекарства. С 1 марта 2019 года пациенты-льготники могут получить не препарат, а деньги в соответствии со стоимостью этого препарата в аптеке.

"Эксперимент, проводимый с марта текущего года в столице, показал хорошие результаты. Он позволил хеджировать риски закупок, на 33 процента снизить жалобы и решить проблему задержки получения препарата. Эксперимент понравился жителям – за полгода подано около 3 тысяч заявлений и отпущено более 12 тысяч тысяч упаковок лекарств на сумму 220 миллионов рублей. В связи с этим мы приняли решение распространить возможность получения денежной компенсации пациентами, жителями Москвы, имеющими диагноз "диабет", – заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра отметила, что диабет – самое распространенное заболевание среди граждан льготной категории – порядка 400 тысяч на 1,7 миллиона населения. По словам Раковой, новая система позволит пациентам более оперативно получать лечение и не зависеть от аптек при поликлиниках. Больные смогут закупаться там, где им удобнее и выгоднее.

В Москве с марта 2019 года впервые в России был запущен пилотный проект, в рамках которого пациенты могут получать денежную компенсацию, если полагающийся им бесплатно препарат отсутствует в пунктах выдачи лекарств. Воспользоваться такой возможностью могут те пациенты, которым лекарство назначено решением врачебной комиссии. Заявление на компенсацию можно будет подать на осмотре лечащего врача.

Ранее в Москве завершилась неделя профилактики сахарного диабета. Мероприятие было организовано при поддержке Роспотребнадзора. Горожанам предложили пройти бесплатный экспресс-тест на выявление болезни.

