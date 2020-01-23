Порядок ввоза в Россию незарегистрированных лекарств утвердят до 1 марта

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Порядок ввоза незарегистрированных лекарственных препаратов на территорию России должен быть утвержден до 1 марта 2020 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на представлении нового министра здравоохранения.

"До 1 марта 2020 года мы с вами должны утвердить порядок ввоза в РФ конкретных партий незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические и психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям", – приводит слова Голиковой РИА Новости.

Осенью "Московский эндокринный завод" получил разрешение на ввоз в страну 11 тысяч упаковок лекарств для детей с хроническими заболеваниями. Первая партия рассчитана на год. Вторую партию лекарственного препарата "Фризиум" на 600 детей доставят в первом квартале 2020 года, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава рассказала, что в Москве начали выдавать "Фризиум" для детей. В Подмосковье выдачей занимается государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Психоневрологическая больница для детей с поражением ЦНС с нарушением психики".

Минздрав также готовит памятку для родителей тяжелобольных детей о том, как получить лекарства, не зарегистрированные в России.