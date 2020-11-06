Подведены итоги первого месяца переписи населения в труднодоступных районах

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
В Томской области перепись населения в октябре охватила районы Александровский, Кривошеинский и Тегульдетский.
Александровский район расположен на севере региона. Все населенные пункты находятся возле берегов реки Оби. Из-за такого месторасположения создалась проблема в виде транспортного сообщения. Зачастую добраться до окраин района можно только с помощью речной навигации или на вертолете. Однако передвижение по реке становится практически невозможным с первыми морозами, когда прекращается речная навигация. В этом году ее закрыли 18 октября.
Труднодоступными считаются и пять поселений Кривошеинского района. В зимний период и весной добраться до некоторых сел практически невозможно. Это в том числе касается деревни Старосайнаково, где в весенний период мешает разлив реки Шегарка. Ее русло расположено вблизи дороги, что приводит иногда к ее подтоплению.
Известно, что на территориях труднодоступных районов Томской области проживают граждане России, в том числе народ тюркского происхождения, Германии и Армении. В октябре в труднодоступных районах региона работали 39 переписчиков, большинство из которых женщины в возрасте от 19 до 45 лет.
За октябрь переписчики обошли практически все помещения, указанные в плане маршрутов. Следующий этап переписи в Томской области придется на февраль 2021 года и охватит 59 населенных пунктов еще шести районов.
С 1 октября началась перепись населения в труднодоступных районах России. Столь раннее начало процесса объясняется тем, что провести данное мероприятие в них в короткие сроки невозможно.
Глава Росстата Павел Малков заявил, что в данной переписи используется новая методика. По его словам, она позволит более оперативно представить итоги переписи. В частности, в ее рамках широко задействованы технологии и информационные системы для обработки данных.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: