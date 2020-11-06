Подведены итоги первого месяца переписи населения в труднодоступных районах

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В Томской области перепись населения в октябре охватила районы Александровский, Кривошеинский и Тегульдетский.

Александровский район расположен на севере региона. Все населенные пункты находятся возле берегов реки Оби. Из-за такого месторасположения создалась проблема в виде транспортного сообщения. Зачастую добраться до окраин района можно только с помощью речной навигации или на вертолете. Однако передвижение по реке становится практически невозможным с первыми морозами, когда прекращается речная навигация. В этом году ее закрыли 18 октября.

Труднодоступными считаются и пять поселений Кривошеинского района. В зимний период и весной добраться до некоторых сел практически невозможно. Это в том числе касается деревни Старосайнаково, где в весенний период мешает разлив реки Шегарка. Ее русло расположено вблизи дороги, что приводит иногда к ее подтоплению.

Известно, что на территориях труднодоступных районов Томской области проживают граждане России, в том числе народ тюркского происхождения, Германии и Армении. В октябре в труднодоступных районах региона работали 39 переписчиков, большинство из которых женщины в возрасте от 19 до 45 лет.

За октябрь переписчики обошли практически все помещения, указанные в плане маршрутов. Следующий этап переписи в Томской области придется на февраль 2021 года и охватит 59 населенных пунктов еще шести районов.

С 1 октября началась перепись населения в труднодоступных районах России. Столь раннее начало процесса объясняется тем, что провести данное мероприятие в них в короткие сроки невозможно.

Глава Росстата Павел Малков заявил, что в данной переписи используется новая методика. По его словам, она позволит более оперативно представить итоги переписи. В частности, в ее рамках широко задействованы технологии и информационные системы для обработки данных.