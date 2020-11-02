Первые россияне приняли участие во Всероссийской переписи населения

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Во Всероссийской переписи населения приняли участие первые граждане РФ, сообщили в оргкомитете мероприятия.

Ими стали жители села Кара-Холь Бай-Тайгинского района Республики Тыва. Там в переписи приняли участие 1 197 человек. Сообщается, что переписчики получили помощь с транспортом и размещением во время экспедиции.

В Кара-Холе работали четыре человека, работающие в рамках данного мероприятия. Сообщается, что, помимо 1 197 жителей села, еще около 50 человек проживают на дальних чабанских стоянках. Туда переписчики отправятся на моторных лодках.

В оргкомитете рассказали, что если предварительные данные чабанов подтвердятся, то можно будет сделать вывод о сокращении их численности. Население также уменьшилось в Кара-Холе – до этого там проживало 1 395 человек, согласно результатам последней переписи.

Решение о начале переписи именно с Кара-Холя связано с местными погодными условиями. Сообщается, что весной и летом уровень рек поднимается, а зимой на перевалах образуются сугробы. В оргкомитете отметили, что перепись проводится в тесном взаимодействии с местными органами власти.

С 1 октября началась перепись населения в труднодоступных районах России. Столь ранее начало процесса объясняется тем, что провести данное мероприятие в них в короткие сроки невозможно.

Глава Росстата Павел Малков заявил, что в данной переписи используется новая методика. По его словам, она позволит более оперативно представить итоги переписи. В частности, в ее рамках широко задействованы технологии и информационные системы для обработки данных.