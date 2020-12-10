Психологи рассказали, как преодолеть послесвадебную депрессию

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Психолог Яна Якупова рассказала, что подготовка к свадьбе и само торжество могут впоследствии привести к послесвадебной депрессии у молодоженов, передает News.ru.
Специалист рассказала, что обычно депрессия возникает из-за эмоционального выгорания. По ее словам, нередко молодожены ощущают нехватку прежнего внимания от родственников и партнера, им приходится выстраивать новые отношения не только с мужем, но и с семьей, уточнила психолог.
"Некоторые женщины считают, что партнер после свадьбы продолжит каждый день засыпать комплиментами, приглашать на свидания, дарить подарки и постоянно пребывать в хорошем настроении. Аналогичные ожидания есть у мужчин. Однако довольно скоро после торжества наступают серые будни", – рассказала Якупова.
Она подчеркнула, что молодоженам необходимо учитывать потребности друг друга и привычки. По ее словам, в противном случае между парой начинает складываться напряженная обстановка.
Нейропсихолог Александра Кондрахина рассказала, что для избавления от подавленного состояния нужно в первую очередь рассказать о нем супругу. По ее словам, во время разговора стоит указать на послесвадебные ожидания. Если вдруг произошли разногласия, то нужно постараться найти оптимальное решение, уточнила специалист.
Кондрахина также посоветовала распределить в равной степени между друг другом бытовые обязанности. Это, по ее словам, поможет снизить физическое и моральное напряжение. Она отметила, что также не менее важно давать друг другу личное пространство.
Ранее женский коуч Оксана Матвеева рассказала, что женщины часто не могут выйти замуж из-за психологических проблем. Специалист подчеркнула, что проблемой современности является психология жертвы, а именно нежелание брать на себя ответственность.
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