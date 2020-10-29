Невеста отказалась выходить замуж из-за "самого уродливого в мире" кольца

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Невеста из Польши после того, как ей сделали предложение, назвала помолвочное кольцо "самой уродливой вещью в мире". Об этом сообщает издание The Sun.

Девушка является поклонницей анимационных фильмов студии Walt Disney, именно поэтому у жениха она попросила нестандартное кольцо с Микки Маусом, украшенное бриллиантами. Жених нашел редкую вещь на одном канадском сайте. Приобрести аксессуар ему помог родственник из Торонто.

В реальной жизни кольцо значительно отличалось от изображения на сайте. Кроме этого, девушке не подошел и размер украшения, так как ее жених не перевел сантиметры в дюймы.

"Это была самая уродливая вещь, которую я видела в жизни. Я шокирована, что он ничего не сделал после того, как увидел, насколько сильно оно отличается от картинки на сайте", – высказалась невеста, добавив, что кольцо она сняла сразу же по прибытии домой, назвав его "ночным кошмаром".

Отмечается, что свадьба так и не состоялась.

Ранее сообщалось, что девушка семь месяцев готовилась к церемонии бракосочетания с мужчиной, который заявил, что вовсе не делал ей предложения.

Несостоявшаяся невеста рассказала, что ее не обеспокоило то, что партнер предложил стать его женой без помолвочного кольца. Однако когда девушка спустя семь месяцев заявила "будущему супругу" о желании купить наконец "то самое" платье, он ответил, что не помнит, как делал ей предложение.

