Женщина сорвала свадьбу мужа с любовницей

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Жительница Замбии сорвала свадьбу своего мужа с любовницей. Как сообщает местный портал The Zambian observer, забмиец не развелся со своей предыдущей партнершей и попытался заключить новый брак.

Выяснилось, что мужчина соврал жене, что уезжает в соседний город по рабочим делам. На самом деле он запланировал свадебное торжество.

О готовящейся церемонии законной жене замбийца рассказали соседи. Женщина приехала на мероприятие, остановила свадьбу и убедила гостей разойтись. Уточняется, что любовница мужчины знала о его статусе, но все равно настояла на бракосочетании.

Делом заинтересовалась местная полиция. Жителю Замбии грозит до семи лет лишения свободы, поскольку многоженство в стране запрещено.

Ранее сообщалось, что в Сети набирает популярность услуга назло бывшему сфотографироваться в свадебном платье. Ее предоставляют в одном из столичных свадебных салонов.

