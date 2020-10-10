Десять пар высадили фамильные деревья в Саду молодоженов на ВДНХ

Фото: Агентство «Москва»/Сергей Ведяшкин
В торжественной высадке фамильных деревьев в Саду молодоженов у павильона №46 на ВДНХ приняли участие десять молодых семей, рассказали в пресс-службе выставки.
Данная традиция стартовала в год 80-летия ВДНХ. В этом году это первое мероприятие. Возможность посадить свое фамильное дерево получила каждая 80-я семья, зарегистрировавшая свой союз во Дворце бракосочетания на ВДНХ. В день их свадьбы им вручали соответствующие сертификаты.
"С начала текущего года свои отношение во Дворце узаконили около 1,5 тысяч пар. Сотрудники уже начали принимать заявления и на следующий год. Молодожены приходят к нам ради атмосферы, в которой сочетается историческое прошлое и современность. А участие в посадке – это возможность увековечить свою фамилию в таком памятном месте", – отметила начальник Дворца бракосочетания на ВДНХ Наталии Шарпар.
В пресс-службе рассказали, что высадка деревьев проходила под аккомпанемент музыкального струнного трио Дворца бракосочетания. Кроме того, парам-участникам были подарены полноформатные путеводители по возрожденной ВДНХ и рецепты счастья.
Столичный департамент культуры предлагает москвичам 11 зон отдыха, в которых они смогут зарегистрировать свои отношения и устроить незабываемый праздник в банкетных залах парковых усадеб. К примеру, в музее-заповеднике "Царицыно" можно провести церемонию в духе екатерининской эпохи.
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