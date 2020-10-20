Невеста полгода готовилась к свадьбе с мужчиной, который не подозревал об их отношениях

17:31
Фото: depositphotos/VitalikRadko
Девушка семь месяцев готовилась к церемонии бракосочетания с мужчиной, который заявил, что вовсе не делал ей предложения, сообщает издание 7news.
Несостоявшаяся невеста рассказала, что ее не обеспокоило то, что партнер предложил стать его женой без помолвочного кольца. Однако когда девушка спустя семь месяцев заявила "будущему супругу" о желании купить наконец "то самое" платье, он ответил, что не помнит, как делал ей предложение.
"С чего бы я делал предложение женщине, с которой даже не встречаюсь?" – заявил он.
Такая реакция шокировала девушку.
"Я думаю обманом заманить его на нашу свадьбу и посмотреть, что произойдет. Не знаю, что еще я могу сделать", – написала она, рассказывая свою историю в интернете.
Мнения пользователей Сети разделились. Кто-то предположил, что мужчина сделал предложение в шутку в ответ на что-то умное или милое.
Однако некоторые поняли чувства девушки и даже вступились за нее: "Все говорят о том, как странно поступила девушка, но никто не думает, что парень мог все это время манипулировать ей".
А вот другая невеста, наоборот, отменила столь долгожданное событие. Свадьба не состоялась из-за сексистских взглядов жениха.
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