Ремонт Дворца бракосочетаний № 4 планируют завершить в I квартале 2021 года

Фото: https://www.m24.ru/news/gorod/26082020/130701

Капитальный ремонт Дворца бракосочетаний № 4 в Савеловском районе столицы планируется завершить в I квартале 2021 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Строительные работы в здании на улице Бутырская, доме 17, должны были начаться во II квартале текущего года, но были перенесены из-за эпидемиологической ситуации.

Сейчас объект находится в неудовлетворительном состоянии. Там поменяют инженерные системы, утеплят фасад, заменят кровельное покрытие и окна, переоборудуют запасной выход.

Строительно-монтажные работы будут проводиться поэтапно. Сотрудники смогут продолжать работу в обновленных помещениях здания по мере завершения ремонта.

Фасад облицуют специальной светло-бежевой плиткой с текстурой под природный камень травертин. Цоколь сделают темно-серым. Кондиционеры перенесут на крышу, а со стороны главного входа установят новую вывеску с контражурной подсветкой.

В административных кабинетах поменяют напольные покрытия, покрасят стены, а также приведут в порядок залы ожиданий, комнаты невесты и жениха. Там разместят большие зеркала.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт ждет один из филиалов библиотеки № 136 имени Толстого в районе Нагатино-Садовники. Там частично заменят перегородки и расширят дверные проемы. Также будет изменено размещение окон и наружных дверных блоков.