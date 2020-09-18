Невеста отменила свадьбу из-за сексистских требований жениха

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Невеста отменила свадьбу после того, как узнала о сексизме своего жениха, сообщает "Экспресс газета".

Глаза на возлюбленного девушке раскрыл ее отец. Незадолго до свадьбы он рассказал, что жених и его семья делали ему специфические замечания за спиной у невесты. К примеру, они спрашивали, почему его жена работает, хотя, по их мнению, работа женщины – заботиться о детях.

Также сторона жениха разговаривала с ним о приданом и о том, что его дочери предстоит стать домохозяйкой. Эти вопросы мужчине крайне не понравились.

"Я шокирован тем, что в 2020 году от меня потребовали приданое", – заявил мужчина, отметив, что речь шла о денежной выплате или имуществе, которое невеста отдает жениху при вступлении в брак.

Отец невесты признался, что дочь не подозревала, что из нее хотят сделать домохозяйку. По его словам, девушка училась и работала. В связи с этим он не удержался и сообщил обо всем дочери, несмотря на то, что родственники жениха просили его не упоминать об этих досвадебных разговорах.

Узнав все, девушка решила отказаться от брака. После этого ее бывший жених обвинил отца в том, что он отнял любовь всей его жизни.

Ранее сообщалось, что в дагестанском селе Мургук невеста умерла в день свадьбы. Женщина переволновалась, для успокоения приобрела лекарство в аптеке, после приема которого ее самочувствие ухудшилось. При поступлении в больницу женщина скончалась.

По данному факту была инициирована доследственная проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

