Девушка умерла в день свадьбы в Дагестане

19:20
Фото: depositphotos/VitalikRadko
В дагестанском селе Мургук невеста умерла в день свадьбы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК).
"5 сентября 2020 года в селе Мургук Сергокалинского района в день своей свадьбы женщина переволновалась, для успокоения она приобрела лекарство в аптеке, после приема которого ее самочувствие ухудшилось. При поступлении в больницу женщина скончалась", – говорится в сообщении.
По данному факту происшествия проводится доследственная проверка, после которой будет принято процессуальное решение. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
На прошлой неделе сообщалось, что в городе Вэньчжоу на востоке Китая несколько человек погибли во время свадебной фотосессии. Инцидент произошел на берегу моря, где молодожены хотели сделать свадебные фотографии.
В результате во время съемки невесту, жениха, фотографа и визажиста накрыло большой волной и унесло в море. Спустя время в ходе спасательной операции были найдены тела невесты и визажиста, фотограф по-прежнему числится пропавшим. О судьбе жениха не сообщалось.
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