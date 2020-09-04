Бизнесмен в Бразилии утонул сразу после помолвки

04 сентября, 20:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Бразильский бизнесмен утонул через пять минут после своей помолвки. Об этом сообщает издание G1.
Инцидент произошел в Сан-Паулу. Как сообщается в СМИ, пара поцеловалась для фотографии, после чего мужчина пошел купаться с друзьями. Знакомые решили не просто поплавать, но и пересечь реку на скорость.
На середине потока жених неожиданно скрылся под водой. Тело мужчины спустя полтора часа извлекли на берег сотрудники скорой помощи и спасатели.
В сентябре 2020 года пара планировала отпраздновать двухлетнюю годовщину отношений. Свадьбу они намеревались сыграть в мае.
Ранее в городе Вэньчжоу на востоке Китая несколько человек погибли во время свадебной фотосессии, передает издание Newsflare.
По данным издания, инцидент произошел на берегу моря, где молодожены хотели сделать свадебные фотографии. В результате во время съемки невесту, жениха, фотографа и визажиста накрыло большой волной и унесло в море.
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