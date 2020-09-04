В Канаде в жилом доме нашли пять трупов

04 сентября, 20:08
Фото: ТАСС/THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson
Пятеро человек погибли в результате стрельбы в одном из жилых домов канадского города Ошава в Онтарио. Об этом сообщает местный телеканал CBC.
Трупы обнаружили сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия. Их вызвали сообщением о стрельбе в ночь на 4 сентября по местному времени.
По предварительным данным, в результате инцидента погибли двое мужчин, одна женщина и двое подростков. Еще одна женщина оказалась ранена, ее госпитализировали.
В ходе опроса местных жителей полицейским удалось выяснить, что в доме проживала пара учителей, у которых было четыре ребенка. Расследование трагедии продолжается.
Накануне полицейские в Вашингтоне в США открыли огонь по убегающим людям. Инцидент произошел вблизи военной базы Анакостия. В результате стрельбы погиб один афроамериканец.
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