В Канаде в жилом доме нашли пять трупов

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Пятеро человек погибли в результате стрельбы в одном из жилых домов канадского города Ошава в Онтарио. Об этом сообщает местный телеканал CBC.

Трупы обнаружили сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия. Их вызвали сообщением о стрельбе в ночь на 4 сентября по местному времени.

По предварительным данным, в результате инцидента погибли двое мужчин, одна женщина и двое подростков. Еще одна женщина оказалась ранена, ее госпитализировали.

В ходе опроса местных жителей полицейским удалось выяснить, что в доме проживала пара учителей, у которых было четыре ребенка. Расследование трагедии продолжается.

Накануне полицейские в Вашингтоне в США открыли огонь по убегающим людям. Инцидент произошел вблизи военной базы Анакостия. В результате стрельбы погиб один афроамериканец.

