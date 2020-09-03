Полицейские застрелили афроамериканца в Вашингтоне

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В Вашингтоне сотрудники полиции открыли огонь по убегающим людям. В результате случившегося был убит афроамериканец.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление местной полиции, инцидент произошел вблизи военной базы Анакостия. Сотрудники правоохранительных органов подошли к автомобилю, в котором, предположительно, находились вооруженные люди. В этот момент из машины выбежали несколько человек и бросились бежать. По одному из них полицейские открыли огонь.

"Мы думаем, что у подозреваемого было оружие", – заявил шеф полиции Вашингтона Питер Ньюсэм.

Раненым молодым человеком оказался афроамериканец. Он был госпитализирован, а позднее скончался в больнице.

"На месте происшествия было найдено огнестрельное оружие", – добавили в полиции.

Ранее 29-летний житель американского Кеноша Джейкоб Блейк попытался разнять двух поссорившихся женщин, однако получил ранения в результате выстрелов правоохранителей. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позже губернатор Висконсина Тони Эверс заявил, что Джейкобу Блейку выстрелили несколько раз в спину средь бела дня. Он указал, что не знает всех подробностей, но уверен в том, что мужчина не первый пострадавший от рук полицейских.

В конце мая гибель в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании вызвала волну протестов и беспорядков в США. Ряд городов и штатов объявили о реформе полиции, аналогичные меры были проведены палатой представителей конгресса, но пока не прошли сенат.