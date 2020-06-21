Фото: скриншот видео телеграм-канала Говорит Москва

Стрельба произошла в городе Миннеаполис в США. Об этом говорится на официальной странице полиции в Twitter.

Инцидент произошел в районе Хеннепин. В результате стрельбы погиб один мужчина, еще 11 человек получили ранения. Они доставлены в медицинские учреждения.

В США уже несколько недель продолжаются беспорядки, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он был задержан в Миннеаполисе, штате Миннесота, по подозрению в попытке обналичить поддельный чек на 20 долларов.

Во время задержания один из полицейских коленкой надавил на шею афроамериканца, закованного в наручники. Он скончался в реанимации.

Протесты распространились на территорию всей страны. В связи с беспорядками в Вашингтоне и Нью-Йорке вводили комендантский час.