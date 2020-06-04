Журнал Time посвятит новую обложку смерти Флойда

Американский журнал Time выйдет с обложкой, посвященной смерти Джорджа Флойда и других афроамериканцев, которые скончались из-за действий полиции.

Новый номер выйдет 15 июня. На обложке – картина американского художника Тайтуса Кафара. На ней изображен портрет матери-афроамериканки, держащей в руках ребенка. Впервые на обложке появились имена людей: по краям на красном фоне написаны имена 35 мужчин и женщин, скончавшихся из-за действий правоохранителей.

Ранее Кафар делал обложку для журнала в 2014 году. Она была связана с протестами в Фергюсоне после гибели афроамериканца Майкла Брауна.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов США после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб от рук полиции. Один из правоохранителей наступил ему коленом на шею, Флойд несколько раз говорил, что не может дышать. В итоге он умер в реанимации.

Четырех полицейских, причастных к скандальному задержанию, уволили. Сестра убитого Шарида Тейт намерена добиваться того, чтобы их арестовали и осудили за убийство.

Власти Миннеаполиса ввели в городе режим ЧС. С начала протестов было задержано около 9,3 тысячи человек по всей стране. Пентагон направил 1,6 тысячи военнослужащих в окрестности Вашингтона.