В Висконсине полицейские выстрелили афроамериканцу в спину

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В американском городе Кенош (штат Висконсин) полицейские выстрелили в спину афроамериканцу, сообщает РИА Новости. Его госпитализировали с серьезными ранениями.

По данным местных СМИ, мужчина пытался разнять двух поссорившихся женщин. В итоге полиция применила против него электрошокер и затем выстрелила. Отмечается, что все это произошло на глазах у детей пострадавшего.

Полиция Кеноши позже заявила, что прибыла на вызов в связи с инцидентом бытового насилия. После выстрела правоохранители сразу же оказали помощь пострадавшему – его доставили в больницу по воздуху.

Позже губернатор Висконсина Тони Эверс сообщил в своем Twitter, что в спину Джейкоба Блейка выстрелили несколько раз средь бела дня. Он указал, что не знает всех подробностей, но уверен в том, что пострадавший не первый чернокожий мужчина или человек, в которого выстрелили представители правоохранительных органов.

После того как новость о стрельбе распространилась, на улицы Кеноши вышли недовольные жители. Начались столкновения с полицией. Власти объявили в городе комендантский час.

В конце мая гибель в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании вызвала волну протестов и беспорядков. Ряд городов и штатов объявили о реформе полиции, аналогичные меры были проведены палатой представителей конгресса, но пока не прошли сенат.