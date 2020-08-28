Cтрельба произошла в магазине на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестные устроили стрельбу в одном из магазинов на юге Москвы, после чего скрылись. Как сообщили ТАСС в столичном МВД, пострадавших в результате инцидента нет.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 28 августа на Медынской улице, 7 строение 2. Отмечается, что в магазин вошли двое неизвестных, которые намеревались похитить товар.

Сотрудники магазина хотели пресечь правонарушение, но неизвестные выстрелили. Предположительно, огонь велся из травматического пистолета. На месте работают сотрудники полиции.

Ранее на юго-востоке Москвы один человек в результате конфликта получил ранение из газового пистолета. Инцидент произошел по адресу: улица Перерва, дом 43, корпус 1.