Присяжные вынесли вердикт обвиняемому в убийстве трех человек в столичном регионе

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Обвинительный вердикт вынесли присяжные в отношении Василия Буханкова, обвиняемого в убийстве трех человек и незаконном обороте оружия, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета России по городу Юлию Иванову.

"23 июля 2007 года Буханков расстрелял на Крюковской площади в Зеленограде предпринимателя и его телохранителя. Пострадавшие скончались от полученных травм. По словам очевидцев, во дворе одного из микрорайонов злоумышленник избавился от своей одежды. В январе 2008 года он расстрелял автомобиль Porsche Cayenne вблизи автомойки на территории Солнечногорска. В автомобиле вместо предполагаемой жертвы находился сотрудник автомойки", – сообщила Иванова.

Буханкова задержали в 2018 году. Следователи выяснили, что мужчина приближен к организованной преступной группе, действующей в Московском регионе.

В ходе следствия были допрошены более 40 свидетелей, проведен ряд экспертиз.

"Коллегия присяжных заседателей в отношении подсудимого вынесен обвинительный вердикт, на основании которого судом будет постановлен приговор", – добавила Иванова.

Ранее сообщалось об убийстве человека и ранении еще одного в результате стрельбы в Москве. Известно, что инцидент произошел на западе столицы. Неизвестный ночью стрелял в дорожных рабочих из-за поцарапанной машины.