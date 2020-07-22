Девочка расстреляла боевиков "Талибана" за убийство родителей

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В Афганистане девочка застрелила из автомата двух бойцов радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и ранила еще нескольких после того, как они убили ее родителей.

Как рассказал AFP начальник местной полиции, инцидент произошел в одной из деревень афганской провинции Гор. По его словам, талибы ворвались в дом девочки Камар Гюль, которой приблизительно 14 лет, в поисках ее отца.

Он оказывал поддержку официальному правительству страны. В результате боевики вывели отца семейства из дома и убили. Мать девочки пыталась защитить мужа и тоже была убита, сообщает газета "Известия".

После этого находившаяся в доме девочка взяла автомат АК-47, который принадлежал семье, и расстреляла бойцов. Представитель губернатора провинции заявил, что афганские военные доставили Гуль и ее младшего брата в безопасное место.

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси ранее предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами". Газета The New York Times заявила, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат.

В статье отмечалось, что все якобы происходило на фоне переговоров США с талибами, чтобы сорвать примирение и вывод войск из Афганистана. МИД РФ назвал информацию фейком. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление, что "уважаемые СМИ не гнушаются публиковать абсолютные утки".