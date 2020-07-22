Девочка расстреляла боевиков "Талибана" за убийство родителей

01:48
Фото: ТАСС/Егор Алеев
В Афганистане девочка застрелила из автомата двух бойцов радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и ранила еще нескольких после того, как они убили ее родителей.
Как рассказал AFP начальник местной полиции, инцидент произошел в одной из деревень афганской провинции Гор. По его словам, талибы ворвались в дом девочки Камар Гюль, которой приблизительно 14 лет, в поисках ее отца.
Он оказывал поддержку официальному правительству страны. В результате боевики вывели отца семейства из дома и убили. Мать девочки пыталась защитить мужа и тоже была убита, сообщает газета "Известия".
После этого находившаяся в доме девочка взяла автомат АК-47, который принадлежал семье, и расстреляла бойцов. Представитель губернатора провинции заявил, что афганские военные доставили Гуль и ее младшего брата в безопасное место.
Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси ранее предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами". Газета The New York Times заявила, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат.
В статье отмечалось, что все якобы происходило на фоне переговоров США с талибами, чтобы сорвать примирение и вывод войск из Афганистана. МИД РФ назвал информацию фейком. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление, что "уважаемые СМИ не гнушаются публиковать абсолютные утки".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: