NYT назвала посредника в "сговоре" России и талибов

Фото: ТАСС/Ahmad Massoud/Ягьф

Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан".

Теперь издание утверждает, что главным посредником двух сторон был контрабандист наркотиков Рахмат Азизи. Отмечается, якобы этот человек был связан строительным проектом коалиции во главе с США, а после уехал работать в Россию.

Газета пишет, что Азизи многие годы передавал деньги от российской военной разведки боевикам, связанным с радикальной группировкой "Талибан". Говоря это, издание опирается на доклады разведки, которые подтверждают афганские официальные лица.

Отмечается, что около полугода назад разведка Афганистана провела обыски в офисах нескольких бизнесменов в Кабуле и Кундузе, которые, как она полагала, были связаны "со схемой вознаграждения". Что касается самого Азии, то к моменту рейда он "сбежал".

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси ранее предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами".

Газета The New York Times ранее сообщила, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат. В статье отмечалось, что все якобы происходило на фоне переговоров США с талибами, чтобы сорвать примирение и вывод войск из Афганистана.

При этом утверждалось, что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Однако доказательств предоставлено не было.

МИД РФ назвал информацию фейком. Посольство России направило ноту в Госдеп США, так как после публикации российские дипломаты начали получать угрозы.

Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные являются ложью. Он также выразил сожаление, что "уважаемые СМИ не гнушаются публиковать абсолютные утки".

2 марта движение "Талибан" и Вашингтон заключили мирное соглашение. После этого начался вывод американских войск из Афганистана.