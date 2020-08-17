Один человек убит в результате стрельбы на западе Москвы

Фото: thisisarto/depositphotos

Один человек погиб, еще один ранен в результате стрельбы накануне ночью в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что инцидент произошел на западе столицы. Неизвестный ночью стрелял в дорожных рабочих из-за поцарапанной машины.

"В ночь на понедельник на улице Академика Анохина во время дорожных работ трактором был задет один из автомобилей. Хозяин машины достал пистолет и расстрелял рабочих, в результате чего один человек убит, второй ранен", – поделился источник.

Ранее неизвестный обстрелял теплоход в Москве. В результате было разбито стекло иллюминатора каюты механика. Пострадавших нет.