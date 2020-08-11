Полиция задержала мужчину за стрельбу по окнам квартиры в Хамовниках

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Задержан подозреваемый в стрельбе по окнам квартиры дома в столичном районе Хамовники. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника отдела по связям со средствами массовой информации УВД по Центральному административному округу Татьяну Дугину.

Она рассказала, что в полицию с заявлением о стрельбе обратился житель одного из домов на Комсомольском проспекте. По его словам, неизвестный повредил выстрелом из неустановленного оружия стекло в его квартире.

В ходе следственных мероприятий был задержан 29-летний житель соседнего дома. Выяснилось, что злоумышленник из своего окна выстрелил из пневматического пистолета в окно квартиры заявителя из хулиганских побуждений. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

На прошлой неделе водитель открыл стрельбу и ранил мужчину в ходе дорожного конфликта на юге Москвы. Инцидент произошел в районе дома 50 по Большой Тульской улице. Водитель выстрелил, предположительно, из автоматического оружия в мужчину, после чего скрылся.

