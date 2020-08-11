Москвич устроил в своей квартире оружейный цех

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У жителя столицы изъяли в квартире более 50 предметов, схожих с короткоствольным и длинноствольным оружием, сообщает РИА Новости.

Квартира находится на улице Малой Переяславской. Там также обнаружили более шести тысяч патронов, гильзы, приборы для бесшумной стрельбы, порох и множество составных частей оружия, гранат, мин и снарядов различных типов.

Помимо этого, в квартире находилось оборудование для изготовления и внесения изменений в конструкцию оружия и боеприпасов. Согласно заключению экспертов, один из изъятых пистолетов относится к спортивному нарезному огнестрельному оружию, а свыше 90 патронов являются боеприпасами.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 25 подпольных оружейников в пяти регионах Российской Федерации. Задержания произошли в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской, Тюменской и Челябинской областях.

Сотрудники спецслужбы в результате спецоперации прекратили работу 12 незаконных мастерских. В подпольных цехах модернизировали оружие и изготавливали боеприпасы. Изъять удалось 116 единиц вооружения.

В августе ФСБ России провела крупнейшую спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников, были задержаны 42 человека. Деятельность незаконных мастерских по изготовлению оружия была пресечена в 12 регионах РФ.

