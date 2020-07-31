Задержаны организатор и участники экстремистской ячейки в Волгоградской области

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

ФСБ России задержала в Волгоградской области организатора и пятерых участников ячейки международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат" (запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России и Росгвардией пресечена в Волгоградской области деятельность ячейки запрещенной в РФ международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат", – говорится в сообщении.

Ранее ФСБ пресекла теракт в местах массового скопления людей в Хабаровске. Задержан гражданин одной из центрально-азиатских республик 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей.

В ЦОС ФСБ отметили, что мужчина собирался после этого отправиться в зону боевых действий на Ближнем Востоке. Он планировал участвовать в деятельности местных террористических группировок.