Водитель обстрелял мужчину в ходе дорожного конфликта на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Водитель открыл стрельбу и ранил мужчину в ходе дорожного конфликта на юге Москвы, рассказали ТАСС в столичном главке полиции.

По предварительным данным, инцидент произошел в районе дома 50 по Большой Тульской улице.

Водитель выстрелил, предположительно, из автоматического оружия в мужчину, после чего скрылся.

Пострадавшего госпитализировали. Полиция ведет розыск стрелявшего.

Накануне полицейские задержали мужчину, который подозревается в хулиганстве. По версии следствия, он стрелял по супругам в машине в ТиНАО.

Ранее в Можайске злоумышленники обстреляли автомобиль и ограбили пассажиров. Инцидент произошел после ДТП – машина нападавших столкнулась с машиной жертв.