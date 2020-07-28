Злоумышленники обстреляли и ограбили пассажиров авто в Можайске

Фото: depositphotos/blinow61

В подмосковном Можайске злоумышленники обстреляли автомобиль и ограбили пассажиров, сообщают "Дни.ру".

Уточняется, что изначально машина бандитов врезалась в автомобиль пострадавших, после чего произошли стрельба и ограбление.

Злоумышленников удалось задержать. Сумма похищенного составила 5,5 миллиона рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее сообщалось, что неизвестный стрелял в мужчину в Южном Бутове. Как уточняется, инцидент произошел на Типографской улице.