Злоумышленники обстреляли и ограбили пассажиров авто в Можайске

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В подмосковном Можайске злоумышленники обстреляли автомобиль и ограбили пассажиров, сообщают "Дни.ру".
Уточняется, что изначально машина бандитов врезалась в автомобиль пострадавших, после чего произошли стрельба и ограбление.
Злоумышленников удалось задержать. Сумма похищенного составила 5,5 миллиона рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о разбое.
Ранее сообщалось, что неизвестный стрелял в мужчину в Южном Бутове. Как уточняется, инцидент произошел на Типографской улице.