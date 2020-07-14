Мужчину задержали за стрельбу из автомобиля на Волгоградском проспекте

Фото: Агентство "Москва"/Антон Великжанин

Сотрудники полиции задержали водителя, который стрелял из автомобиля. Инцидент произошел на Волгоградском проспекте, как сообщает Агентство "Москва".

В правоохранительных органах уточнили, что задержание состоялось на Зеленоградской улице, в районе дома 33.

"Сотрудниками полиции остановлен автомобиль Hyundai Solaris под управлением мужчины 1985 года рождением, неработающего, так же в автомобиле в качестве пассажира был мужчина 1982 года рождения, неработающий, у которого обнаружен и изъят предмет, конструктивно схожий с пистолетом, предположительно, охолощенный", – объявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Изъятый пистолет направлен на экспертизу. Как сообщалось ранее, неизвестный открыл стрельбу в воздух на Волгоградском проспекте в столице.

