Полиция проверяет информацию о стрельбе из машины на Волгоградском проспекте

13:49
Фото: depositphotos/blinow61
Полиция начала проверку после информации о стрельбе в столице. Как рассказали Агентству "Москва" представители МВД по городу, стрельбу устроили из машины на Волгоградском проспекте.
"От очевидцев поступила информация, что неизвестный из автомашины Hyundai на Волгоградском проспекте произвел из неустановленного оружия выстрелы в воздух и скрылся", – заявили в правоохранительных органах.
Стражи порядка уточнили, что сведений о пострадавших в результате происшествия не поступало.
Ранее говорилось, что полицейские разыскивают пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД. В ведомстве рассказали, что к ним около 10:38 поступило сообщение от граждан о стрельбе на 54-м километре магистрали.
Кроме того, накануне проверялась информация о стрельбе в 3-м Нижнелихоборском проезде. Утверждалось, что инцидент произошел около дома 14.
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