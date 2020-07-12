Полицейские разыскивают пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные полицейские ведут розыск пассажира машины, который устроил стрельбу на МКАД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

В ведомстве рассказали, что к ним около 10:38 поступило сообщение от граждан о стрельбе на 54-м километре МКАД. Очевидцы сообщили, что пассажир одного из автомобиля выстрелил вверх из неустановленного оружия.

В настоящее время правоохранительные органы проводят по данному факту проверку.

Накануне полицейские проверяли информацию о стрельбе в 3-ем Нижнелихоборском проезде. Отмечалось, что инцидент произошел около дома 14.

Ранее полиция задержала подозреваемого в стрельбе на юге столицы. Инцидент произошел на улице Михневской. Подозреваемым оказался 37-летний москвич. У него обнаружили и изъяли травматический пистолет.

