Полиция проверяет информацию о стрельбе на севере столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские проверяют информацию о стрельбе в 3-ем Нижнелихоборском проезде. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

"Информация о стрельбе в 3-ем Нижнелихоборском проезде проверяется", – говорится в сообщении.

Как рассказал источник агентства в правоохранительных органах, около дома 14 в 3-ем Нижнелихоборском проезде в результате стрельбы человек получил огнестрельные ранения.

Ранее полиция задержала подозреваемого в стрельбе на юге столицы. Инцидент произошел на улице Михневской. Подозреваемым оказался 37-летний москвич. У него обнаружили и изъяли травматический пистолет. Разрешение на оружие было при нем. Также на месте происшествия находился пострадавший с огнестрельным ранением. Его госпитализировали.

