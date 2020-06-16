СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Ингушетии

16:35
Фото: скриншот видео телеграм-канал Hue
Уголовное дело возбуждено после стрельбы в Ингушетии, в результате которой погибли четыре человека. Об этом говорится на сайте Следственного комитета (СК) РФ.
По факту происшествия возбуждено дело по статье "Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц".
Стрельба произошла 16 июня в Назрани. Причиной конфликта стал спор из-за земельного участка. В результате стрельбы с применением огнестрельного оружия погибли четверо мужчин, трое доставлены в медучреждения с ранениями различной степени тяжести.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. Расследование уголовного дела продолжается.
Накануне конфликт со стрельбой произошел в Москве. Молодой человек 1995 года рождения без причин открыл стрельбу в сторону сотрудников ДПС. Это произошло на проезжей части вблизи жилых домов.
Пострадавшие были тяжело ранены, но задержали нападавшего и смогли вызвать скорую помощь. Предположительно, нападавший использовал травматический пистолет. Сам он также был ранен – сотрудники ГИБДД, согласно закону "О полиции", применили против него табельное оружие. Мужчина сейчас находится в больнице.
Три человека погибли в результате перестрелки в Ингушетии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: