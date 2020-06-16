СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Ингушетии

Фото: скриншот видео телеграм-канал Hue

Уголовное дело возбуждено после стрельбы в Ингушетии, в результате которой погибли четыре человека. Об этом говорится на сайте Следственного комитета (СК) РФ.

По факту происшествия возбуждено дело по статье "Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц".

Стрельба произошла 16 июня в Назрани. Причиной конфликта стал спор из-за земельного участка. В результате стрельбы с применением огнестрельного оружия погибли четверо мужчин, трое доставлены в медучреждения с ранениями различной степени тяжести.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. Расследование уголовного дела продолжается.

Накануне конфликт со стрельбой произошел в Москве. Молодой человек 1995 года рождения без причин открыл стрельбу в сторону сотрудников ДПС. Это произошло на проезжей части вблизи жилых домов.

Пострадавшие были тяжело ранены, но задержали нападавшего и смогли вызвать скорую помощь. Предположительно, нападавший использовал травматический пистолет. Сам он также был ранен – сотрудники ГИБДД, согласно закону "О полиции", применили против него табельное оружие. Мужчина сейчас находится в больнице.

