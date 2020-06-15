Стрельба произошла на Ленинском проспекте. На месте происшествия работают полиция и медики, сообщает Агентство "Москва"

По данным очевидцев, ЧП произошло у гостиницы "Салют" в столице.

По предварительной информации, ранены два инспектора ДПС и один нападавший, которого остановили для проверки документов.

В свою очередь, источник "Интерфакса" сообщает, что мужчина задержан, это водитель такси. Уточняется также, что он был в автомобиле один. Официального подтверждения информации пока нет.

На место выехал глава столичного главка СК Андрей Стрижов.